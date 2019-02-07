Иран меняет аэродром в Сирии для своих поставок оружия

Тегеран, , 16:37 — REGNUM Израильская газета Haaretz сообщила о перемещении пункта прилета иранских транспортных самолетов в Сирию из международного аэропорта Дамаска на другой аэродром, который находится далеко от столицы.

По мнению газеты, речь идет об авиабазе Т-4. Она находится в восточной части провинции Хомс, между городом Хомс и древней Пальмирой. Издание считает, что данный шаг предпринят в связи с регулярными авиаударами израильской авиации по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. Только с 25 декабря это было уже трижды.

Haaretz также высказывает мнение, что ВВС Израиля со временем будет сложно атаковать авиабазу Т-4. Так как в районе населенного пункта Масьяф в провинции Хама находится позиционный район сирийских С-300.

По мнению газеты, значительная часть поставок из Ирана в Сирию относится к сфере ракетного оружия. Иранские поставки идут регулярно, каждую неделю.

5 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в случае продолжения атак на территорию Сирии Израиль получит решительный ответ. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.