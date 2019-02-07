В МИД РФ прокомментировали роль курдов в сирийском урегулировании

Москва, , 16:30 — REGNUM Урегулирование в Сирии предполагает привлечение курдского народа к диалогу с сирийскими властями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В Москве всегда рассматривали и продолжают рассматривать курдов как неотъемлемую часть сирийского народа. В этой связи мы принципиально поддерживаем налаживание диалога курдов с сирийскими властями в Дамаске», — заявила Захарова.

В МИД РФ уверены, что долгосрочное политическое урегулирование требует учёта интереса всех этноконфессиональных групп сирийского общества, включая курдов.

«Уверены, что данный процесс будет служить интересам обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. Через эту призму мы рассматриваем и заявленное Вашингтоном намерение осуществить вывод американских подразделений с территории страны», — отметила официальный представитель МИД РФ.

«Сами сирийцы должны найти всех стоящих перед ними вызовов без давления, без вмешательства извне. В этой связи решительно отвергаем любые попытки расколоть сирийское общество и страну по этноконфессиональному признаку», — подчеркнула она.

В то же время в МИД РФ ожидают роста потока возвращающихся в Сирию беженцев. С июля 2018 года в Сирию вернулось свыше 125 тыс. человек. В дальнейшем увеличение этого числа продолжится, считает Захарова, поскольку оценочно на родину изъявили желание вернуться более 1,5 млн сирийцев.