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Лавров возглавит делегацию РФ на Мюнхенской конференции по безопасности

Политика

Конференция состоится 15-16 февраля в столице Баварии

Москва, 7 февраля 2019, 16:19 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 15−16 февраля в столице Баварии. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«15−16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве главы российской делегации примет участие в работе очередного 55-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности», — рассказала Захарова.

Она отметила, что на конференции в этом году будут детально обсуждать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Балканах. Также будет обсуждаться проблема безопасности в Арктике и Черном море.

Кроме того, на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности участники планируют обсудить тематику энерго‑ и кибербезопасности. Будет поднят вопрос контроля над вооружениями.

Прорабатываются вопросы двусторонних переговоров Лаврова с отдельными представителями стран — участниц Мюнхенской конференции. Уже запланирована встреча Лаврова с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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