Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Террористы продолжают накапливать в Идлибе отравляющие вещества — Захарова

Политика

Террористы в ходе транспортировки химических веществ вновь прибегли к содействию «Белых касок»

Москва, 7 февраля 2019, 16:18 — REGNUM  Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Джихадисты продолжают накапливать запасы боевых отравляющих веществ вдоль всей линии соприкосновения с вооружёнными силами Сирии. Мы обратили внимание на циркулирующие в СМИ материалы и данные, сообщения о том, что боевики на днях доставили несколько ёмкостей с хлором из Джиср-эш-Шугур в населённый пункт Хан-Шейхун, расположенном на юге провинции Идлиб», — заявила Захарова.

Согласно этим данным, террористы в ходе транспортировки химических веществ вновь прибегли к содействию «Белых касок», указала дипломат.

«На этот раз активисты этой псевдогуманитарной организации любезно предоставили свои автомобили так называемой «скорой помощи». В очередной раз подчёркиваем неприемлемость готовящейся провокации, направленной на то, чтобы дать зелёный свет противникам Дамаска из числа западных стран для осуществления очередной агрессии против законных властей Сирии», — отметила она.

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МИД России
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