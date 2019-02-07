Курс в НАТО и ЕС – предвыборный ход Киева, который усилит раскол в обществе

Киев, , 16:10 — REGNUM На Украине обсуждают принятое сегодня, 7 февраля, решение Верховной рады о закреплении в конституции страны курса на членство в НАТО и ЕС.

В частности, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил журналистам, что это «акт предательства и циничного игнорирования интересов миллионов граждан нашей страны», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Парламентарии, уровень народного доверия к которым не превышает 5%, голосовали так, как выгодно действующей власти, стремящейся угодить части общества, которая поддерживает эти декларации, с одной целью — получить голоса этих избирателей на выборах. При этом власть заведомо знает, что данные инициативы не имеют шансов на реальное воплощение», — отметил политик.

Эти изменения не имеют той поддержки в обществе, о которой нам так пафосно и лживо рассказывают провластные политики, обратил внимание он.

По результатам социологических исследований последних двух лет вступление в Североатлантический альянс поддерживают не более 40−42% граждан. А 34−36% категорически выступают против НАТО. За вступление в ЕС выступает половина населения страны, против — треть. И это без учета мнения жителей Донбасса, который власть якобы хочет вернуть, а также Крыма. Эти регионы всегда выступали категорически против членства в НАТО и ЕС» подчеркнул политик.

По мнению Виктора Медведчука, цинизм нынешней украинской власти не знает границ.

«Правка о необратимости европейского и евроатлантического курса вносится в том числе в преамбулу Конституции после слов относительно заботы об укреплении «гражданского согласия на земле Украины». О каком же гражданском согласии может идти речь при таком полярном разделении мнений? Очевидно, что такое решение приведет лишь к углублению раскола в обществе, уже повлекшему процессы распада страны, вместо реальных шагов к восстановлению территориальной целостности Украины, что должно быть стратегической задачей любой власти», — пояснил свое мнение оппозиционный политик.

По его мнению, этим шагом «власть в очередной раз отвлекает внимание от коллапса экономики, обнищания миллионов людей, массовой трудовой миграции, тарифного геноцида и роста коррупции, разгула радикального национализма и криминального беспредела».

ИА REGNUM напоминает, что решение Верховной рады изменить Конституциюи внести туда курс на НАТО и ЕС поддержали 334 депутата, против выступили 35. В полном составе законопроект поддержали фракции Блока Петра Порошенко, «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия» и пр., против же выступили именно депутаты «Оппозиционной платформы-За жизнь».