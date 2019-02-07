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Меркель: Евросоюз ждет от Великобритании ясности по вопросу Brexit

Политика

Лондон уже должен сказать, чего же он хочет

Прага, 7 февраля 2019, 16:11 — REGNUM  Власти Великобритании должны ясно сказать чего конкретно они хотят при выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, и чтобы Brexit состоялся согласно договору. Об этом сегодня, 7 февраля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

«Все страны-члены Евросоюза заинтересованы в том, чтобы в вопросе Brexit все произошло согласно договору», — сказала Меркель.

Она отметила, что в Брюсселе очень надеются на то, что Великобритания уже наконец-то ясно скажет, чего именно она хочет. Есть также немаловажный вопрос Ирландии, который при Brexit нужно учитывать.

«Мы должны также защитить интегрированность нашего внутреннего рынка и создать правила для Ирландии», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании отклонил план по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с евробюрократами. Над Мэй зависла угроза отставки, однако она смогла её избежать и объявила, что будет добиваться изменения параметров плана. Евробюрократы уже заявили, что менять план они не собираются.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй ждет гарантий от Евросоюза по вопросу границы с Ирландией

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Выход Великобритании из Евросоюза
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