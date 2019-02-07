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Тарифы на проезд нужно поднять в 2,5 раза — «Укрзализныця»

Политика

Потери от разрыва с Россией вновь оплатят рядовые граждане Украины

Киев, 7 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  Для того, чтобы железнодорожные пассажирские перевозки стали безубыточными, тарифы следует поднять более чем в 2 раза, а тарифы на багаж — в 3,5 раза, заявили в компании «Укрзализныця», сообщило 7 февраля «Радио Свобода».

В компании отметили, что на 2019 год запланировано поэтапное повышение тарифов на 25%, однако отметили, что этого категорически недостаточно.

«Железнодорожный транспорт несёт социальную нагрузку из-за осуществления пассажирских перевозок по тарифам ниже от экономически обоснованного уровня более чем в два раза», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрзализныце» заявили о снижении числа поездов на российском направлении, вплоть до полного прекращения железнодорожного сообщения.

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Отметим, эксперты оценивают ежегодный убыток Украины от разрыва железнодорожного сообщения с Россией в $144 млн, которые необходимо как-то компенсировать.

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Железнодорожные перевозки
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