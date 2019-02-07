Милорад Додик: Международный протекторат парализовал Боснию и Герцеговину

Сараево, , 15:59 — REGNUM Международный протекторат над Боснией и Герцеговиной должен быть отменён, поскольку он не принёс пользы ни одному из народов, живущих в этой стране, и служит препятствием для их развития. Об этом заявил председательствующий президиума БиГ Милорад Додик, передаёт «Радио и телевидение Республики Сербской».

По его словам, если бы Дейтонское соглашение применялось в его первоначальном виде, в Боснии и Герцеговине были бы сформированы сильные территориальные единицы, которые могли бы развиваться.

Однако действия высокого представителя, который постоянно нарушал международный договор, за 20 лет привели к «полному параличу федеральных органов в БиГ, без малейшего представления о том, что страна должна представлять из себя завтра», заявил Додик.

Он отметил, что на этот счёт в БиГ есть только отдельные представления. Так, бошняки считают, что Республика Сербская должна исчезнуть и быть интегрирована в БиГ, а Сараево — стать эпицентром всех событий. Хорваты полностью недовольны ситуацией в стране и хотели бы сформировать своё собственное территориально-политическое образование.

«Мы, сербы, не видим никакого будущего в БиГ, где есть только высокомерие международного фактора и идеология неолиберализма, при помощи которой на пытаются загнать в некое образование, которое не способно функционировать и из которого не выйдет ничего хорошего», — сказал Додик.

Напомним, Общее рамочное мирное соглашение по Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение) было согласовано в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне и подписано 14 декабря 1995 года в Париже. Договорённости, положившие конец войне в Боснии и Герцеговине 1992−1995 годов, предусматривали прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособлении территорий.

В соответствии с соглашением, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, которые занимают соответственно 51% и 49% территории страны. Позднее в качестве отдельной административной единицы в составе БиГ также был выделен Округ Брчко, через который проходила спорная чаcть границы между двумя энтитетами.

Для контроля за соблюдением соглашения в БиГ был создан аппарат высокого представителя, который получает свой мандат от ООН. Высокий представитель обладает исключительными полномочиями и может отстранять от должности государственных деятелей, отменять решения боснийских властей и выносить свои собственные.