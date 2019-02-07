Косово подало новую заявку на членство в Интерполе

Приштина, , 15:58 — REGNUM Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово подали очередную заявку на вступление в Интерпол. Об этом сообщил старший политический советник и глава кабинета министра внутренних Косово Мустафа Тахири в интервью газете Epoka e re.

По его словам, официальная заявка была подана Приштиной ещё 31 января. Тахири выразил уверенность, что на этот раз Косово выполнило все необходимые условия и в полной мере отвечает критериям для членства в Интерполе.

Напомним, что Косово пытается получить членство в Международной организации уголовной полиции (Интерпол) уже пятый год, рассылая ноты всем странам — членам организации. В 2017 году Интерпол впервые принял к рассмотрению заявку Приштины и поставил её в рабочую повестку организации, тем не менее она не нашла достаточной поддержки.

В последний раз заявка Косово была отклонена Генеральной ассамблеей Интерпола в ноябре минувшего года. После этого Приштина ввела пошлины в размере 100% на все товары, поставляемые из Сербии, обвинив Белград в противодействии членству края в организации.

Действия косовского руководства привели к приостановке переговоров между Белградом и Приштиной по нормализации отношений под эгидой Евросоюза, а правительство Косово оказалось на грани распада из-за разногласий по вопросу о пошлинах.