Спецпредставитель США: графика вывода войск из Афганистана нет

Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад опроверг существование графика вывода войск с территории страны. Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Twitter.

Халилзад отметил, что некоторые представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что для вывода контингента США составлен график.

«Внесу ясность: никакого графика вывода войск не существует», — написал дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля американский Сенат принял резолюцию о приостановке реализации решения главы США Дональда Трампа по выводу войск из Сирии и частичному выводу военных из Афганистана.

6 февраля глава делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на межафганских переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай подчеркнул, что американские военные должны покинуть Афганистан как можно скорее. Сроки пока не определены, договоренности на этот счет не достигнуты, переговорный процесс продолжается, отметил он.

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