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Рада начала «декоммунизацию» Днепропетровской области

Политика

Для переименования области необходимо изменить конституцию

Киев, 7 февраля 2019, 15:56 — REGNUM  Верховная рада обратилась в конституционный суд Украины с просьбой дать оценку законопроекту о переименовании Днепропетровской области, сообщило 7 февраля информационное агентство Украинские новости.

Законопроект №9310−1 решением 240 парламентариев был направлен в конституционный суд, который должен дать своё заключение.

Напомним, изменение административно-территориального устройства Украины требует внесения поправок в конституцию страны, поэтому город Днепропетровск уже переименован в Днепр, а область всё ещё остаётся Днепропетровской. Парламентарии хотят переименовать её в Сичеславскую.

Если суд даст положительное заключение, за закон в первом чтении должны проголосовать 226 депутатов, а во втором — 300.

Напомним, Днепропетровская область названа в честь русского революционера Григория Петровского, возглавлявшего ЦИК Украины с 1919 по 1938 год.

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