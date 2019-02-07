Дональд Трамп и НАТО затеяли игру в напёрстки вокруг ДРСМД — политолог

Москва, , 16:15 — REGNUM Развалив ДРСМД, США создают в Европе очень опасную ситуацию, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего, что альянс продолжит работу над сохранением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В этом нет ничего странного, — сказал Мухин. — Столтенберг перепел слова [президента США] Дональда Трампа, который для него, судя по всему, является моральным авторитетом, о том, что «мы теперь будем стремиться к заключению нового, более широкого договора с участием большего количества участников». Имеется ввиду включение [в ДРСМД] Китая и так далее. То есть ребята на самом деле играют в такие политические напёрстки. Получается, что они нынешний договор просто развалили для того, чтобы объявить о своей новой миротворческой инициативе».

Тем самым, как полагает Мухин, была создана очень опасная ситуация в Европе.

«Я думаю, что в этом случае у стран, которые являются действительно суверенными и зрелыми в политическом смысле, возникло желание отобрать у этих злых детей ядерные игрушки, — сказал Мухин. — Что ещё они придумают для того, чтобы присвоить себе миротворческие лавры? Даже подумать страшно. Вполне вероятно развязывание нового вооружённого конфликта в Европе. Так что Столтенберг подыграл Трампу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Westfälische Rundschau заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Трамп, как известно, заявил о намерении США в одностороннем порядке выйти из ДРСМД из-за якобы нарушений его условий со стороны Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО заявили о намерении сохранить Договор РСМД