Вице-премьер Италии не отозвался на просьбы Хуана Гуайдо о поддержке

Рим, , 15:36 — REGNUM Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к властям Италии с просьбой признать его главой государства. 7 февраля вице-премьер Италии, министр экономического развития и труда Луиджи ди Майо опубликовал ответ на своих страницах в социальных сетях.

«Несколько дней назад я получил письмо от Хуана Гуайдо, и вчера, во имея диалога, который Италия должна установить с Венесуэлой, ответил. Считаю, что это венесуэльцы должны решать свое будущее. Мирным и демократическим путем, прежде всего, путем выборов», — написал ди Майо.

По словам вице-премьера, «Венесуэла переживает сложный и болезненный период своей истории», поэтому он «убежден, что правительство Италии должно избегать какого-либо внешнего вмешательства».

Такое же письмо Гуайдо адресовал второму вице-премьеру Италии, министру внутренних дел Маттео Сальвини. Ди Майо и Сальвини являются лидерами партий «Движение 5 звезд» и «Лига», сформировавших правительство к июню 2018 года.

Как сообщало, большинство стран Европейского союза признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Этого еще не сделали Италия, Греция, Ирландия, Кипр, Словакия и Румыния.

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