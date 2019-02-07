Сирийские военные еще не освоили ЗРК С-300

Дамаск, , 15:32 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что подготовка сирийских специалистов ПВО для использования ЗРК С-300 еще не завершена. Ресурс ссылается на свой источник в минобороны Сирийской Арабской Республики.

На вопрос «завершен ли процесс развертывания системы С-300» источник ответил, что некоторые работы всё еще необходимы, но он не будет вдаваться в подробности.

Ранее эксперты отмечали, что сирийским специалистам ПВО необходимо три месяца, чтобы освоить ЗРК С-300. Российские официальные лица называли март 2019 года, как время постановки на боевое дежурство С-30О с сирийскими расчетами.

Поставка первых комплексов С-300 в Сирию была осуществлена Российской Федерацией 1 октября 2018 г. Решение было принято после провокации израильских ВВС, когда под огонь сирийской ПВО был подставлен российский самолет-разведчик Ил-20. Самолет был сбит, погибли 15 российских военнослужащих.

Следует заметить, что вопрос степени боевой готовности системы С-300 очень волнует Израиль. 5 февраля израильская компания ImageSat International разместила в своем Твиттере фото стартовых позиций ЗРК С-300 в районе населенного пункта Масьяф, который находится в сирийской провинции Хама.

Речь идет о позиционном районе батареи ЗРК С-300. Три пусковых установки ЗУР из четырех были приведены в вертикальное положение. Четвертая ПУ находилась под маскировочной сетью. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

С 25 декабря 2018 года израильские ВВС нанесли три удара по объектам на территории Сирии. В ходе последнего удара был причинен ущерб международному аэропорту Дамаск. Погиб 21 человек.

В ходе отражения данных ударов сирийская ПВО работала только по ракетам и управляемым бомбам, огонь по носителям оружия, по израильским истребителям, не велся. Официальных объяснений данному факту нет.