ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты Украины

Киев, , 15:32 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко будет бороться за победу на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта 2019 года. Действующий украинский президент зарегистрирован в качестве кандидата на высший руководящий пост страны.

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Такое решение Центральная избирательная комиссия Украины приняла в ходе сегодняшнего заседания, 7 февраля. Помимо Порошенко, который примет участие в предвыборной борьбе в качестве самовыдвиженца, регистрацию получили депутат предыдущих созывов Верховной рады Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и руководитель общественной организации Александра Ващенко.

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Напомним, до этого Центральная избирательная комиссия Украины расширила список желающих занять пост президента страны до 37 человек, зарегистрировав депутата Юрия Тимошенко, кандидата от партии «Патриот» Андрея Новака и президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Регистрация желающих на должность украинского президента завершится 8 февраля.

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