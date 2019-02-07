Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах

Киев, , 15:43 — REGNUM Верховная рада приняла законопроект №9524, запрещающий российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Законопроект поддержали 232 депутата при необходимых 226.

Согласно новому закону, на Украине запрещено присутствие наблюдателей, которые являются гражданам «государства-агрессора». Таковым Верховная рада официально признала Россию. Депутаты также запретили деятельность и тех наблюдателей, кандидатуры которых были предложены Россией, независимо от их гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине следует разрешить присутствие российских наблюдателей в составе делегации от ОБСЕ.

Читайте также: Наблюдатели из РФ могут участвовать в выборах на Украине — Курт Волкер