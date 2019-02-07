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Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах

Политика

Ранее спецпредставитель США заявил, что российские наблюдатели нужны на Украине

Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 7 февраля 2019, 15:43 — REGNUM  Верховная рада приняла законопроект №9524, запрещающий российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Законопроект поддержали 232 депутата при необходимых 226.

Согласно новому закону, на Украине запрещено присутствие наблюдателей, которые являются гражданам «государства-агрессора». Таковым Верховная рада официально признала Россию. Депутаты также запретили деятельность и тех наблюдателей, кандидатуры которых были предложены Россией, независимо от их гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине следует разрешить присутствие российских наблюдателей в составе делегации от ОБСЕ.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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