Советника экс-президента Киргизии обвиняют в получении $150 тысяч взятки

Бишкек, , 15:26 — REGNUM Соратника бывшего президента Киргизии Икрамжана Илмиянова обвиняют в том, что он получил взятку в размере $150 тысяч (более 9,8 млн рублей). Об этом заявил секретарь совета безопасности Дамир Сагынбаев, выступая на пресс-конференции.

По его словам, следствие считает, что бывший заместитель руководителя аппарата президента взял эти деньги в обмен на оказание содействия в прекращении уголовного дела против одной иностранной фирмы.

«В связи с этим были сняты аресты с автомобилей, которые затем были вывезены за пределы Киргизии. Следствие в отношении Илмиянова продолжается, и на всё его имущество наложен арест», — констатировал глава совбеза.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2018 года сотрудники киргизстанских спецслужб задержали находившегося в Казани бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова и доставили в Бишкек.

Отметим, что Илмиянова считают одним из ближайших доверенных лиц бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Когда Атамбаев занимался бизнесом, Икрамжан Илмиянов работал у него личным водителем и телохранителем. После того, как Атамбаев стал главой государства, Илмиянов был назначен на высокую должность в президентском аппарате, а также числился советником главы государства.