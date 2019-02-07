МИД Украины — Волкеру: наблюдать за выборами можно и без России

Киев, , 15:26 — REGNUM Украинский МИД не поддержал позицию спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который допустил присутствие на выборах российских наблюдателей, оговорив условия. Качественное наблюдение за выборами возможно без наблюдателей из РФ, заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

Она отметила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) успешно проводило наблюдения за выборами на пространстве ОБСЕ при взаимном отсутствии граждан конфликтующих стран. Зеленко заверила, что Украина обеспечит соблюдение всех требований в ходе процедуры выборов главы госудаства.

«Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами», — цитирует дипломата «Укринформ».

Зеленко напомнила, что представители Украины не участвовали в наблюдении за президентскими выборами в России в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не пустит в страну российских наблюдателей, когда в марте будут проходить выборы. Волкер указал на то, что российские наблюдатели могут участвовать в работе в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Читайте также: Клинцевич: Россия может не признать выборы на Украине

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер выступил за допуск на Украину наблюдателей из России, но с условием