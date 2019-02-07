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Госдума дала Google месяц исправить ошибку с принадлежностью Крыма

Политика

Потом — санкции

Госдума дала Google месяц исправить ошибку с принадлежностью Крыма
© ИА REGNUM
Крымский полуостров

Москва, 7 февраля 2019, 15:26 — REGNUM  В Госдуме рассчитывают на то, что в ближайшее время Крым на картах Google будет отображаться как территория России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Пока мы полагаем, что здесь нет какой-то политической подоплеки. Пока считаем, что это технический сбой и несовершенство», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам встречи с представителем компании Мариной Жунич.

Тем не менее, если Google в течение месяца не исправит ошибку по обозначению Крыма на картах, парламентарии могут обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для применении санкций в отношении компании.

«После месяца мы встречаемся и решаем вопрос, либо устранено, либо не устранено У нас закон позволяет принимать меры реагирования по отношению к тем, кто закон не соблюдает», — указал глава комитета Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Google важен российский рынок: о закрытии доступа к сайтам

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