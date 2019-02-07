Покойный певец из Судана стал вдохновителем протестов

Хартум, , 15:29 — REGNUM Один из популярных исполнителей из Судана Махмуд Абдельазиз стал вдохновителем антиправительственных протестов в Судане, сообщает The Guardian Africa.

C момента своей смерти в 2013 году Абдельазиз, известный под псевдонимом «Эльхут» стал символом «другого Судана»: менее религиозного, консервативного, более светского и настроенного на внешнее сотрудничество. Он был известным «идолом молодежи» в Судане.

«Махмуд Абдельазиз всегда был с народом, он открыто говорил о проблемах людей. Многие его песни говорят об этом», — рассказал Мохаммед Бабкир, глава благотворительной и культурной организации «Moons of the Countryside», созданной фанатами певца.

Его сторонники вышли на улицу и в протесты, проходящие с декабря 2018 года, с плакатами, изображающими покойного певца. 25-летний протестующий, вышедший с плакатом Эльхута, был убит в ходе протеста.

«Мы не можем забыть, как Абдельазиза публично унижали власти, они принуждали его вступить в правительственную партию и присоединиться в пропаганде, но он отказался», — вспоминает Бабкир.

Сторонники певца продолжили пополнять ряды протестующих.