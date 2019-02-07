Мэрия Ярославля отстранит депутатов от назначения директоров предприятий

Ярославль, , 15:20 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля потеряют право влиять на назначение директоров городских акционерных обществ. Это предусматривает проект решения, внесенный мэрией города в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно действующему «Положению о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля» депутаты муниципалитета входят в состав советов директоров городских предприятий. Как правило, депутаты и чиновники представлены в них на паритетных началах. Советы директоров назначают исполнительный орган — то есть руководителя предприятия.

Мэрия Ярославля хочет исключить этот пункт «Положения». Если изменения будут приняты, назначать директоров муниципальных предприятий будет комитет по управлению муниципальным имуществом как представитель собственника, а не совет директоров.

Судя по всему, городские власти планируют таким образом снизить контроль депутатов над муниципальным сектором. Депутаты сейчас входят в составы советов директоров таких предприятий как «Яргорэлектротранс», «ПАТП-1» (пассажирские перевозки), АО «Центр» (рынок), АО «Вознесенский» (управление имуществом), «Яргортеплоэнерго» (генерация теплоэнергии), «Ярославские Энергосистемы» (теплосети), «Ярославльлифт» и ряд других.

В пояснительной записке мэрия города ссылается на то, что действующее решение противоречит федеральному законодательству. Стоит отметить, что муниципалитет Ярославля принял на себя широкие полномочия по управлению муниципальной собственностью в период «междувластья», когда был арестован мэр города Евгений Урлашов. В 2013—2015 годах влияние представительного органа было столь велико, что депутаты сами назначали директоров таких предприятий как «Ярославльводоканал» — его некоторое время возглавлял депутат муниципалитета Вадим Канашкин. Директором «Вознесенского» был депутат Андрей Лихачев.

И хотя сейчас народные избранники ведут себя значительно скромнее, очевидно, что новый мэр Владимир Волков избавляется от атавизмов ярославской «парламентской республики».

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