Назарбаев назначил нового посла в Латвию

Астана, , 15:25 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении посла в Литве Виктора Темирбаева послом в Латвию по совместительству, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы государства.

Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Литве в конце августа 2018 года. С 2010 по 2018 год он работал советником-посланником в посольстве Казахстана в России.

Отметим, Темирбаев родился 16 июня 1967 года в Павлодаре. Он окончил в 1993 году Московский институт электронного машиностроения, в 1999 году — дипломатическую академию МИД России. В системе внешнеполитического ведомства Казахстана работает с 1993 года.

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