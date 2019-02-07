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Назарбаев назначил нового посла в Латвию

Политика

Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Литве в конце августа 2018 года

Астана, 7 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении посла в Литве Виктора Темирбаева послом в Латвию по совместительству, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы государства.

Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Литве в конце августа 2018 года. С 2010 по 2018 год он работал советником-посланником в посольстве Казахстана в России.

Отметим, Темирбаев родился 16 июня 1967 года в Павлодаре. Он окончил в 1993 году Московский институт электронного машиностроения, в 1999 году — дипломатическую академию МИД России. В системе внешнеполитического ведомства Казахстана работает с 1993 года.

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