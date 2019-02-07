На что живут ЛНР и ДНР?

Юрий Ковальчук, , 15:15 — REGNUM

25 января в официальных изданиях ЛНР и ДНР почти синхронно появилась новость о том, что в республиках впервые принят бюджет на весь 2019 год. Ранее бюджет принимался не более чем на квартал. В пресс-службе министерства финансов ДНР выразили уверенность в том, что годовой бюджет «позволит контролировать и своевременно выполнять запланированные статьи доходной и расходной частей бюджета». Министр финансов Яна Чаусова прокомментировала новость и вовсе оптимистично: «Благодаря совместной и эффективной работе профильных министерств и ведомств стало возможным в 2019 году впервые утвердить годовой бюджет, что позволит усовершенствовать и упростить действующие механизмы в сфере бюджетирования».

Признаться, тот факт, что бюджет в республиках ранее принимался поквартально, стало в некотором роде откровением. Да это и неудивительно — все, что связано с бюджетными вопросами в ЛДНР, покрыто завесой тайны. Найти какую-либо системную информацию о формировании республиканского бюджета или показателях невозможно — на официальных сайтах и новостных ресурсах можно почерпнуть лишь разрозненные факты и минимум цифр.

Бюджет Новороссии почти сакральная тема. Упоминания о нем на сайте минфина ЛДНР напоминают описание секса в школьном учебнике анатомии — какие-то факты есть, но понять происходящее нет ни малейших шансов. В лучшем случае можно почерпнуть оптимистичную инфографику, лишенную конкретики (рис. А) либо же общие схемы бюджетирования (рис. Б).

В поисках утраченного бюджетного ковчега удалось раскопать научный доклад «Экономика ДНР: состояние, проблемы, пути решения», написанный специалистами «Института экономических исследований». Документ невероятно занятный, изобилует не только пропусками и умалчиваниями, загадочными откровениями и любопытными оговорками, причем некоторые шокируют, как, например, (рис. В). Честно, для автора стал откровением тот факт, что в ЛДНР существуют (или, возможно, существовали до окончательной блокады 2017 года?) такие категории, как «легальный ввоз из Украины», «легальный ввоз в Украину» и даже «легальный экспорт через Украину». О сколько нам открытий чудных, так сказать…

Пробелы затейливы. Например, инфографика, посвященная долям отдельных видов продукции, экспортируемых из ДНР в 2016 г. Интригует сектор, скромно обозначенный «другое». Разумеется, если бы речь шла о 5−10%, вопросов бы не возникло, но когда речь идет о 55%, это уже странно.

Впрочем, документ объемный, поэтому перейдем к изначальной теме — бюджету ЛНР и ДНР, а вернее, тому немногому, что можно о нем понять. Фактов немного, да и те изложены достаточно туманно. Например, рис. Д, на котором ЛНР по неизвестным причинам отказано в неналоговых поступлениях, а значительная часть бюджетных поступлений, от 14 до 23,3%, внесена в графу «прочее».

В документе присутствует более или менее конкретная таблица исполнения расходной части бюджета ДНР за 2017 год (рис. Е). Таблица тоже вызывает немало вопросов: почему стоят прочерки в разделах ЖКХ, культура и спорт и т. д. В случае ЖКХ можно вообразить, что коммунальные службы выживают исключительно за счет платежей, но ведь культура явно относится к иждивенцам? Что за группа расходов «прочие», съедающая 19,5% средств?

Рискуя заслуженно показаться профаном в бюджетных вопросах, автор благодаря нехитрым манипуляциям достиг более или менее достоверной цифры расходной части бюджета, что, учитывая глубокую конспирацию, уже представляется любопытным.

Отталкиваясь от графы «социальная помощь и социальное обеспечение», можно попытаться приблизительно понять, что представляют собой 40% расходной части бюджета. Основную массу социальной помощи и выплат составляют пенсии — в 2017 году в ДНР насчитывалось 680,9 тыс. пенсионеров, пенсионное обеспечение которых при средней пенсии в районе 4,3 тыс. рублей составляла около 34,5 млрд рублей. Еще 167 тысяч жителей республики получают различные социальные выплаты на приблизительную сумму около 2,8 млрд рублей, плюс почти 250 млн рублей, потраченных на различные гуманитарные программы, как то помощь при покупке твердого топлива и т. д.

Вместе мы получаем 37,4 млрд рублей. Если мы в порыве смелой фантазии предположим, что 2,6 млрд рублей в год хватит на социальное обеспечение, зарплаты сотрудникам и т. д., и округлим сумму расходов на иждивенцев в ДНР до 40 млрд рублей, мы получим общую круглую сумму годовых бюджетных расходов в 100 млрд рублей.

В таблице расходов напротив обороны стоит прочерк. Эта графа расходов явно финансируется из какого-то отдельного бюджета. Нет даже смысла пытаться понять, сколько расходуется средств на оборону ДНР — достаточно одной вполне очевидной цифры. Исходя из общеизвестного факта, что военнослужащий в ЛДНР получает от 15 тысяч (рядовой) до 25 тысяч (лейтенант) ежемесячного денежного довольствия плюс доплаты за «боевые», только по этой статье расходов необходимо ежемесячно выделять не менее 20 млрд рублей на 10 тыс. личного состава.

В общем, расходы ДНР велики. Что же касается доходов республики — они вызывают определенные сомнения. Даже после низложения Александра Тимофеева отчеты министерства доходов и сборов состоят исключительно из заявлений о том, что чего-то собрано на № процентов больше, чем в прошлом году без упоминания реальных цифр. Тем не менее, учитывая объемы экспорта из республики и отрицательное сальдо торгового баланса (рис. Ж), можно предположить, что доходы республики едва ли покрывают ее расходы.

Вероятно, значительно большие суммы покрывают предприятия, взятые под внешнее управление ЗАО «Внешторгсервис» (тот же Харцизский Трубный Завод ранее получал порядка 100 млн долларов прибыли ежегодно), однако даже самые смелые фантазии о деятельности «ВТС» не позволяют представить себе суммы, сопоставимые с ежегодными расходами ЛНР и ДНР.

Откуда берутся остальные средства? Ну, вот берутся и все тут. И не стоит тут рефлексировать. Тем не менее даже из этих нехитрых и практически наверняка не до конца верных калькуляций можно сделать следующие выводы.

Раз такие средства выделяются — значит, это кому-нибудь нужно. И вряд ли этот кто-то желает тратить деньги впустую. Времена братской безвозмездной поддержки африканских и латиноамериканских республик давно прошли. Сегодня время инвестиций — если вкладывают, значит, планируют получить дивиденды. То есть многоуважаемых партнеров при любых поворотах сюжета в Донбассе ждут от дохлого осла уши. Так что всем певцам скорого и непременного слива ЛДНР стоило бы поискать себе новую более перспективную платформу для сетевого PR. В конце концов, 5-й год уже — ну, сколько можно проигрывать в Сирии и сдавать Донбасс!

Опять же, если Донецку и Луганску позволяют рулить этими суммами всерьез, планируя бюджет сразу на год, значит, местные власти приобрели определенный кредит доверия в отношении своей способности разумного управления этими денежными массами.

Ну и, наконец, тем, кто считает, что в 2014 году Россия должна была непременно взять под контроль если не всю Украину, то, хотя бы ее юго-восточную половину, стоит задуматься над осмысленностью и выполнимостью этой затеи. Ведь Донбасс был наиболее богатым регионом Украины и давал порядка 25% ее валютных поступлений и даже сейчас практически вся угледобывающая отрасль и промышленность сосредоточены именно в ЛДНР, в то время как Херсонская, Николаевская и другие области давно уже были дотационными. То еще бремя!

Хотя, что греха таить, многим, в том числе и автору, всегда хотелось видеть российский флаг над всей территорией Украины. Хочется верить, что этот момент настанет.