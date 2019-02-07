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Назарбаев назначил нового заместителя управляющего делами президента

Политика

На должность назначен заместитель акима (мэра) Астаны

Астана, 7 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителем управляющего делами президента республики Сергея Хорошуна, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы государства.

С 2006 года Хорошун занимал должность заместителя акима (мэра) Астаны. В 2005 году был директором департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года глава строительной компании Валим Машуров, осужденный за растрату средств дольщиков, обвинил Сергея Хорошуна в коррупции. В январе производство по делу Хорошуна было прекращено.

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