Совбез Киргизии: На экс-президента Атамбаева могут завести уголовное дело

Бишкек, , 15:03 — REGNUM Против бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева может быть заведено уголовное дело в том случае, если при расследовании уголовных дел других высокопоставленных чиновников появится информация о причастности экс-главы государства к преступлениям. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь совета безопасности Дамир Сагынбаев.

При этом он отметил, что возбудить против Атамбаева уголовное дело можно будет только если республиканский парламент Киргизии лишит неприкосновенности экс-президента.

«Если в ходе суда будут указаны прямые показания о том, что он имеет причастность к каким-то преступлениям, то возможно, он будет привлечен к ответственности», — подытожил глава совбеза.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты парламента Киргизии заявили о том, что подозревают экс-президента Алмазбека Атамбаева в возможной причастности к лоббированию интересов китайской компании «ТВЕА». После этого они предложили разработать закон, позволяющий лишать бывших глав государства неприкосновенности.

В итоге 14 декабря 2018 года законодательный орган принял в первом чтении поправки к закону «О гарантиях деятельности президента Киргизии», предусматривающих лишение экс-президентов республики неприкосновенности, а также возможность их привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период работы на высшей госдолжности.