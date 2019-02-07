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«Назови свою зарплату»: Зеленский запустил флешмоб «Я – клоун»

Политика

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года

Киев, 7 февраля 2019, 14:54 — REGNUM  Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб «Я — клоун». Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Facebook.

«Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном», — написал Зеленский, добавив, что очень гордится этим.

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При этом шоумен уверен, что он не один такой, в связи с чем его команда создала специальную маску клоуна для видеообращений.

«Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном», — добавил он.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать шоумену Владимиру Зеленскому и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По состоянию на 6 февраля в качестве кандидатов в президенты зарегистрированы 37 человек.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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