«Назови свою зарплату»: Зеленский запустил флешмоб «Я – клоун»

Киев, , 14:54 — REGNUM Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб «Я — клоун». Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Facebook.

«Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном», — написал Зеленский, добавив, что очень гордится этим.

Читайте также: Депутат Рады: «Зеленский полностью зависит от Коломойского»

При этом шоумен уверен, что он не один такой, в связи с чем его команда создала специальную маску клоуна для видеообращений.

«Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном», — добавил он.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать шоумену Владимиру Зеленскому и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По состоянию на 6 февраля в качестве кандидатов в президенты зарегистрированы 37 человек.

Читайте также: Лучше комик, чем «эти»: на Украине готовятся к протестному голосованию?