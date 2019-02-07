В Монтевидео состоится встреча международной контактной группы по Венесуэле

Монтевидео, , 14:56 — REGNUM 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео состоится встреча международной контактной группы для обсуждения ситуации в Венесуэле, пишет испанская газета El País.

Из стран Европейского союза на ней будут представлены Испания, Франция, Германия, Италия, Португалия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Примут участие Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия. Вероятно, также присоединится Мексика.

Ни от правительства Николаса Мадуро, ни от венесуэльской оппозиции представителей на встрече не будет. Мероприятие организовано президентом Уругвая Табаре Васкесом при содействии Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Первоначально «Группа Лимы» из 13 латиноамериканских стран высказывала опасения, что конференция в Монтевидео, организованная нейтральным Уругваем, может быть скрытым актом поддержки Николаса Мадуро. Однако представитель МИД Испании в интервью Europa Press опроверг это. По его словам, встреча направлена на разрешение гуманитарного кризиса в Венесуэле и продвижение досрочных президентских выборов.

Напомним, из перечисленных выше стран лидера оппозиции Хуана Гуайдо не признали президентом Венесуэлы Уругвай, Боливия, Италия и Мексика. Остальные поддерживают Гуайдо и требуют ухода Мадуро.

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