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Совет безопасности Казахстана обсудил реализацию стратегии нацбезопасности

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость принятия упреждающих своевременных мер

Астана, 7 февраля 2019, 15:03 — REGNUM  При осуществлении стратегии национальной безопасности Казахстана необходимо обеспечивать скоординированные действия государственных органов, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета безопасности, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы государства.

В ходе заседания Назарбаев подчеркнул необходимость принятия упреждающих своевременных мер в сфере национальной безопасности. Участники заседания также рассмотрели вопросы социально-экономического развития Кызыл-Ординской области.

Напомним, в ходе заседания Совета безопасности Казахстана 7 ноября 2018 года президент республики Нурсултан Назарбаев поручил навести порядок в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий.

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