Законы на Украине будут проверять на соответствие стандартам ЕС и НАТО

Киев, , 14:50 — REGNUM Вступление Украины в НАТО поможет Киеву восстановить территориальную целостность и вернуть Крым. Об этом 7 февраля в кулуарах Рады заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

«Сегодня мы в Конституции закрепили бесповоротность курса в ЕС и НАТО, на возврат в Европу… Это не просто декларативные нормы, о которых говорят наши оппозиционеры, проголосовав сегодня «за», это в первую очередь закрепление ответственности всех ветвей власти за выбранный народом Украины курс на ЕС и НАТО… НАТО — это безопасность суверенитета Украины. НАТО — это возврат в украинское государство Крымского полуострова из аннексии и оккупации», — считает Луценко.

Она сообщила, что теперь Конституционный Суд (КС) сможет отменить любые законы и решения, которые будет противоречить курсу в НАТО и ЕС.

«19 статья Конституции и закон о Конституционном Суде говорят о том, что КС стоит на страже тех норм и курса, который закреплен в Конституции Украины. Любое решение, которое будет принято вопреки курсу в ЕС и НАТО может быть заблокировано и отменено КС… Это не декларация, это «дорожная карта», движение назад — в Европу», — добавила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины закрепил в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз. За документ проголосовали 334 депутата. Перед голосованием президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году Украина потеряла Крым, когда имела внеблоковый статус. Он выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО и ЕС.

«10 лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности. Звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, в 2014 году в феврале месяце агрессия России началась на Украину тогда, когда она имела внеблоковый статус. И это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперед, дорогой к членству в ЕС и НАТО», — добавил Порошенко.