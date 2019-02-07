Путин о привлечении в науку молодых специалистов: «Будет продолжено»

Москва, , 14:47 — REGNUM В Российской Федерации намерены продолжать выстраивать единую систему подготовки одаренных ребят, а также привлекать перспективных и молодых специалистов в науку. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.

«Привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено (в Российской Федерации), как и выстраивание в единую систему школ одарённых ребят», — сказал Путин.

Как передавало ИА REGNUM, вручение премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год состоится в столице РФ 7 февраля.

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