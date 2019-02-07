Украина изменила конституцию под НАТО

Киев, , 14:44 — REGNUM Парламент Украины закрепил в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз 7 февраля. За документ проголосовали 334 депутата.

Президент Украины Петр Порошенко назвал голосование «историческим днем». По его словам, Кремль «внимательно наблюдает» за этим голосованием.

«Сейчас во время прямой трансляции в Кремле очень внимательно наблюдают за событиями в Верховной раде. Не дождетесь, не будет у вас сегодня радости. Верховная рада продемонстрирует то единство, которое она демонстрирует последние четыре года… Уверен, что задача членства Украины в ЕС и НАТО абсолютно реальна… Мы идем своим путем и этот путь — членство в Евросоюзе и НАТО», — сказал Порошенко.

Он заявил, что в 2014 году Украина потеряла Крым, когда имела внеблоковый статус.

«10 лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности. Звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, в 2014 году в феврале месяце агрессия России началась на Украину тогда, когда она имела внеблоковый статус. И это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперед, дорогой к членству в ЕС и НАТО», — добавил Порошенко.

По его словам, двери НАТО открыты Украине.

«НАТО — это не только о военной безопасности, не только о кардинальных изменениях на геополитической карте мира. Это и о безопасности гражданина, защите на улицах, защите конституционных прав и свобод гражданина, верховенство права. Это то, что сегодня нас объединяет относительно изменения законодательства и проведения реформ в нашей любимой Украине. Это также связано со вступлением в Евросоюз, соответствием Украины критериям, которые необходимы для членства. Это и защита стандартов жизни украинского гражданина», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года Верховная рада внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный суд законопроект о закреплении в конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО. КСУ признал документ конституционным. 22 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №9037 об изменениях в конституцию по вопросу стратегического курса страны на полноправное членство в ЕС и НАТО.