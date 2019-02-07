«По дну моря потечет российское влияние»: послы США о «Северном потоке — 2»

Брюссель, , 14:39 — REGNUM Послы Соединенных Штатов в Европейском союзе, Германии и Дании — Гордон Сондленд, Ричард Гренелл и Карла Сэндс — призвали выступить против проекта «Северный поток — 2», статью дипломатов опубликовало немецкое издание Deutsche Welle.

По их словам, не стоит обольщаться, поскольку «Северный поток — 2» принесет в европейские страны «не только российский газ».

«По дну Балтийского моря в Европу потечет также российское влияние, газопровод позволит России еще сильнее подрывать суверенитет и стабильность Украины», — отметили дипломаты.

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При этом американские послы подчеркнули, что у Европы «еще есть время», чтобы остановить проект газопровода.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» запланировано строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии в обход Украины. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубических метров газа в год, протяженность трубопровода — свыше 1,2 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что заблокировать строительство газопровода может Дания. Также сообщалось, что Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Европейского союза, выступив, по сути, против реализации проекта.

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