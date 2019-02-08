Судьбу ДРСМД США предрешили заранее и сами

Москва, , 09:06 — REGNUM Россия начала процедуру выхода из ДРСМД, зеркально ответив на аналогичное решение США. О том, почему решение Вашингтона не было неожиданностью для Москвы, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Штаты систематически нарушали ДРСМД начиная с 1999 года, когда были начаты испытания американских беспилотников с близкими к характеристикам крылатых ракет тактико-техническими показателями. Кроме того, для отработки качества собственной ПРО Штаты использовали ракеты-мишени, как крылатые, так и баллистические, имитирующие запрещенные по ДРСМД категории. Таким шагом Пентагон убивал двух зайцев разом: и отрабатывал ПРО, и исследовал возможности ракет запрещенного класса.

В 2014 году ВС США начали использовать пусковые установки МК 41, которые могут быть использованы как ПУ ракет средней дальности. А в июне 2017 года американская компания Raytheon стала расширять производство под создание ракет средней и меньшей дальности. Очевидно, уже тогда судьба ДРСМД была предрешена.

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