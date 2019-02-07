Заместитель мэра Рязани задержан по делу о коррупции

Рязань, , 14:15 — REGNUM Заместитель главы города, руководитель аппарата администрации города Рязани Сергей Пашкевич был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ, сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Задержание заместителя главы администрации, по информации издания, связано с расследованием уголовного дела о получении взяток руководством МУП «Детское питание». Пашкевич был задержан на рабочем месте и доставлен в Москву.

Как уже сообщало ИА REGNUM, директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий подозревается в получении взяток от потенциальных подрядчиков, советник мэра Рязани Александр Зайкин — в организации получения взятки. Губернатор Николай Любимов в конце 2018 года подтвердил связанные расследованием обыски и задержания в мэрии и предположил, что в деле могут появиться новые «имена и интересанты».

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