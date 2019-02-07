Четверг, 7 Февраля 2019 года
14:36:06 МСК

Заместитель мэра Рязани задержан по делу о коррупции

Политика

В деле МУПа «Детское питание» появился новый фигурант

Заместитель мэра Рязани задержан по делу о коррупции
sajinka2
Взятка

Рязань, 7 февраля 2019, 14:15 — REGNUM  Заместитель главы города, руководитель аппарата администрации города Рязани Сергей Пашкевич был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ, сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Задержание заместителя главы администрации, по информации издания, связано с расследованием уголовного дела о получении взяток руководством МУП «Детское питание». Пашкевич был задержан на рабочем месте и доставлен в Москву.

Как уже сообщало ИА REGNUM, директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий подозревается в получении взяток от потенциальных подрядчиков, советник мэра Рязани Александр Зайкин — в организации получения взятки. Губернатор Николай Любимов в конце 2018 года подтвердил связанные расследованием обыски и задержания в мэрии и предположил, что в деле могут появиться новые «имена и интересанты».

Читайте ранее в этом сюжете: По следам уголовного дела: в Рязани проверят школьные обеды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить