Яценюк сбежал, но дело его живет

Киев, , 09:06 — REGNUM На волне надежд, связанных с победой второй украинского майдана, партия «Народный фронт» (зарегистрирована 31 марта 2014 года) показывала отличные электоральные результаты. Почему НФ за пять прошедших лет полностью утратил доверие избирателя, но остается политической силой, с которой приходится считаться на Украине, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

На парламентских выборах 2014 года партия НФ, созданная Арсением Яценюком и Александром Турчиновым, показала убедительную победу, результат — самая крупная парламентская фракция, 82 мандата из 450, посты премьер-министра, вице-премьера и другие важные должности, включая секретаря совета нацбезопасности. С доверием избирателя НФ обошелся довольно круто, погрузившись в скандалы и «коррупционные подозрения».

В результате в начале этого года рейтинг НФ составил 0,4%, и такого же показателя добился и один из основателей партии — Яценюк. Это и понятно, ведь именно под управлением Яценюка и НФ произошли самые катастрофические события в постмайданной экономике, при этом сам Яценюк бодро вошел в число миллиардеров. Тем не менее народофронтовцы, пришедшие в украинскую политику, включая контролирующего МВД Арсена Авакова, остаются важной политической силой. По официальной версии, НФ собирается на выборах поддержать Петра Порошенко, но оставшиеся оговорки позволяют предположить, что поддержка эта осуществится только в том случае, если будет достаточно выгодной для верхушки НФ.

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