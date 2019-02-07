Вопрос об эвакуации Мадуро из Венесуэлы не поднимался — Песков

Москва, , 14:05 — REGNUM Вопрос эвакуации из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро не рассматривают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, тема возможной эвакуации Мадуро из-за внутриполитического кризиса в Венесуэле «не фигурирует и не поднимается».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 г. оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на фоне массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро.

Большинство стран ЕС и США поддержали Гуайдо.

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