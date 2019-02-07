Депутаты Европарламента осудили возбуждение дела против Виктора Медведчука

Брюссель, , 14:07 — REGNUM Дел против Виктора Медведчука похоже на преследование за инакомыслие, заявила группа депутатов Европарламента, сообщил 7 февраля телеканал 112.ua.

Политик озвучил свои взгляды на решение проблемы Донбасса, и он имеет полное право говорить то, что считает нужным, уверен депутат Девид Корбан.

О священном праве на свободу слова, которое нарушается на Украине заявили парламентарии Уильям Дартмут и Нейтан Гилл.

«Если прокуроры или правительство решают, что эти взгляды неприемлемы, и применяют полицию и суды, чтобы подавить эти взгляды, то это не демократия, а диктатура», — прокомментировал представитель Великобритании Стивен Вульф.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука, обвинив его в «государственной измене» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Поводом стали заявления политика, в которых он всего лишь озвучил записанный в Минских соглашениях пункт о создании донбасской автономии в составе Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что на Медведчука планируют покушение спецслужбы Украины в связке с радикальными группировками.

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