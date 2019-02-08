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Румынские социалисты — успешная борьба за народ, несмотря на преследования

Политика

Румынское перетягивание канатов

Румынские социалисты — успешная борьба за народ, несмотря на преследования
Румыния

Бухарест, 8 февраля 2019, 09:07 — REGNUM  Румынские социал-демократы, занимающие большинство мест в парламенте страны, уверенно выводят страну в ряд экономически благополучных. Почему же многие европейские политические эксперты оценивают ситуацию в Румынии как затяжной кризис, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Все дело заключается в затянувшемся противостоянии между президентом Румынии, поддерживаемым правоцентристскими силами, и парламентским большинством, сформированным Социал-демократической партией (СДП) и Альянсом либералов и демократов (АЛД), т. е. левоцентристами. Такая ситуация не является уникальной для Европы, но в румынском варианте она привела к жесткому клинчу, в котором сошлись президент и парламент. Президент заявляет о некомпетентности министров, парламентарии грозят президенту импичментом за превышение служебных полномочий. Все это происходит на фоне периодически вспыхивающих коррупционных скандалов и борьбы за эффективность правовой системы, которую каждая из сторон понимает по-своему.

СДП считает, что обвинения в адрес ее членов используются как политический пресс, а не средство утвердить справедливость. На чьей же стороне находится в этой схватке гражданское общество Румынии, от мнения которого в конечном счете и будет зависеть судьба страны?

Читайте статью Румыния. Кризис. Конфликт, а также другие статьи Руслана Костюка, посвященные левому политическому крылу европейской политики.

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