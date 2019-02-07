Путин поручил главе РЖД и главе Подмосковья встретиться с бизнесменами

Москва, , 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин оперативно отреагировал на просьбы предпринимателей, высказанные на форуме «Деловая Россия», и поручил провести необходимые встречи. Об этом сообщил 7 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, руководитель Мценского литейного завода из Орловской области Игорь Сычкин рассказал о проблеме с исполнением заказа РЖД на рельсовые скрепления. С ним в ближайшее время встретится гендиректор РЖД Олег Белозеров. По поручению президента он и Сычкин будут разбираться в ситуации с контрактом.

Еще одна просьба касалась воссоздании города на территории Раменского района. Её весьма туманно сформулировал предприниматель Белоус. Тем не менее, по просьбе Путина с бизнесменом договорился о встрече губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подробнее узнает от Белоуса о проекте, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Путин принял участие в форуме «Деловая Россия». Форум был посвящен роли бизнеса в реализации национальных целей, заявленных в майском Указе президента в 2018 году, и собрал более 1500 участников.

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