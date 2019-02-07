Песков опроверг изменение позиции РФ по ситуации в Венесуэле

Москва, , 13:49 — REGNUM Сообщения СМИ об «изменении» позиции России по отношению к ситуации в Венесуэле не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, — сказал представитель Кремля. — Позиция Кремля (по ситуации в Венесуэле) никак не изменилась».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что «молчание» президента РФ Владимира Путина по поводу дестабилизации в Венесуэле можно расценить как признак «сомнения Кремля» в президенте Боливарианской Республики Николасе Мадуро.

По мнению авторов статьи, аргументами против Мадуро являются позиция венесуэльской армии и экономический коллапс в Венесуэле.

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