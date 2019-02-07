Президент Кении обещает оказать помощь ДР Конго

Найроби, , 13:50 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что Кения готова предоставить обучение чиновникам из Демократической Республики Конго (ДРК) в вопросе мирного урегулирования, сообщает RFI Kiswahili.

Президент Кеньятта заявил об этом 7 февраля в Найроби после встречи с новым президентом ДРК Феликсом Чисекеди, который совершил свой первый визит за пределы ДРК с момента вступления в полномочия.

В Кении Чисекеди также встретился с главой оппозиции Кении Раилой Одинга.

Далее Чисекеди посетит Анголу и Конго со столицей Браззавиль.