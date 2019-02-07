Госдума убирает «дачи» из законодательства

Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект, исключающий понятие «дачный дом» из Кодекса об Административных правонарушений, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Тем самым норма КоАП приводится в соответствие с базовым законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При его принятии Госдума из перечня основных понятий исключила категорию «дачный дом». Законом сокращено количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для огородничества).

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