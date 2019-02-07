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Дело «Свидетеля Иеговы"*: Песков отреагировал на приговор гражданину Дании

Политика

«Свидетели Иеговы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 февраля 2019, 13:38 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вынесенный в Орле приговор гражданину Дании Деннису Кристенсену, руководившему деятельностью ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Незнание закона не освобождает от ответственности, — сказал представитель Кремля журналистам. — Кристенсен… вел деятельность и работал в интересах этой организации».

Песков напомнил, что в июне 2016 года суд в РФ запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля Железнодорожный суд Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию деятельности экстремистской организации.

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Свидетели Иеговы (запрещенная в России организация)
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