Дело «Свидетеля Иеговы"*: Песков отреагировал на приговор гражданину Дании

Москва, , 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вынесенный в Орле приговор гражданину Дании Деннису Кристенсену, руководившему деятельностью ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Незнание закона не освобождает от ответственности, — сказал представитель Кремля журналистам. — Кристенсен… вел деятельность и работал в интересах этой организации».

Песков напомнил, что в июне 2016 года суд в РФ запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля Железнодорожный суд Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию деятельности экстремистской организации.

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