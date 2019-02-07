Оппозиция в Чаде назвала военную интервенцию Франции «неуместной» — СМИ

Нджамена, , 13:31 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Чада заявили, что военная интервенция Франции по просьбе столицы Чада Нджамены была «неуместной» и «нарушает международное право», сообщает Le Figaro.

«Такое отношение Франции, страны, которая претендует на роль родины прав человека, неуместно», — заявил Макс Кемко, глава Союза демократов за развитие и прогресс.

«Французская интервенция нарушает международное право», — заявил Махамат Ахмат Алабо, глава партии свободы и развития.

По словам министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли, «с точки зрения закона, это вмешательство соответствует просьбе об официальной помощи Франции».

В Париже также заявили, что «Франция протянула руку помощи армии Чада и военная интервенция соответствует соглашениям о сотрудничестве, которые связывают Чад и Францию».

Напомним, 3 февраля французская группа военных нанесла удар на севере Чада по колонне, состоящей из 40 автомобилей с вооруженными боевиками.