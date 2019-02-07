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Избирательные комиссии в Казахстане обновились на 40%

Политика

Члены избирательных комиссий были избраны на основе предложений политических партий

Астана, 7 февраля 2019, 13:29 — REGNUM  В 2018 году состав избирательных комиссий обновился на 40,5%, что связано с завершением срока полномочий комиссий, заявил руководитель отдела организации избирательного процесса ЦИК республики Даурен Искаков, сообщает 7 февраля агентство «Казинформ».

Он отметил, что члены избирательных комиссий были избраны депутатами маслихатов (представительный орган власти) на основе предложений политических партий.

В ходе расширенного заседания Центральной избирательной комиссии были объявлены итоги выборов сельских акимов (глав). В результате выборов сменились около 600 акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля ЦИК Казахстана утвердила список наблюдателей, которые примут участие в парламентских выборах в Молдавии.

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Политическая жизнь Казахстана
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