МИД РФ о заявлении Трампа по ДРСМД: «Будем ждать конкретизации»

Москва, , 13:15 — REGNUM Конкретизации предложения президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о планах Вашингтона заключить новый Договор о ракетах средней и меньшей дальности, будут с интересом ждать в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в РИА Новости.

«Мы (власти РФ) с интересом будем ждать конкретизации этого предложения (Трампа) в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров», — сказал дипломат.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием перед Сенатом и палатой представителей Конгресса США заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить другой договор по контролю над вооружением взамен ДРСМД, из которого американская сторона намерена окончательно выйти в августе 2019 года.

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