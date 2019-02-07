Прямо в родах или можно после? В США обсуждают послабления абортов

Вашингтон, , 13:12 — REGNUM В своем послании Конгрессу президент США Дональд Трамп поднял вопрос об абортах на поздних срока беременности для призыва к введению гуманного закона и одновременно для осуждения своих соперников — демократов.

Трамп осудил демократов за то, что теперь они позволяют «ребенку быть вырванным из утробы матери за несколько моментов до рождения». За несколько дней до его выступления были значительно ослаблены ограничения на аборты в штате Нью-Йорк и сделана подобная попытка в Вирджинии. Эти действия были резко осуждены республиканцами, особенно после заявления одной из спорнсоров вирджинского законопроекта — Кэти Трен. На вопрос о том, позволит ли законопроект производить аборт непосредственно во время родов, Трен ответила утвердительно. Предложение назвали откровенным инфантицидом, а Трен — детоубийцей, однако с такой оценкой не согласился губернатор Вирджинии Ральф Нортам. В интервью радио WTOP Нортам заявил, что такие аборты могут делаться в ряде случаев, например, когда ребенок рождается с нарушениями. В этом случае, когда мать находится в родах, Нортам может «точно сказать, что произойдет»:

«Младенец родится, младенец будет содержаться в комфорте, младенец будет реанимирован, если того пожелает мать, и тогда начнется дискуссия между врачами и матерью».

Позже вызвавшая этот спор Трен сама назвала описанную Нортамом практику инфантицидом, однако вопрос об аборте в родах остался. Высказывания вирджинских законодателей прокомментировали многие, включая первых лиц страны. Так, Дональд Трамп в своем твиттере написал, что демократы «становятся Партией абортов на позднем сроке».

"Это бесстыдное объятие культуры смерти поражает каждого американца, который дорожит жизнью», — вице-президент Майк Пенс (твиттер).

«Всего за несколько лет про-абортные фанатики дошли от «безопасно, легально и редко» до «держать младенца в комфорте, пока доктора обсуждают инфантицид» — сенатор Бен Сассе (цит. по Axios).

Напомним, в своем послании к Конгрессу Трамп призвал принять закон, запрещающий аборты на позднем сроке. Накануне демократы уже отказались обсуждать эту тему.

«Законодатели в Нью-Йорке с восторгом приветствовали принятие закона, которое позволит бы вырвать ребенка из утробы матери за несколько минут до рождения, — сказал Трамп. — А потом у нас был случай с губернатором Вирджинии, который, в сущности, заявил, что казнит ребенка после рождения. Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу конгресс принять закон, запрещающий поздние аборты детей, которые могут испытывать боль в утробе матери».