В конституцию Украины внесли поправки о стремлении в Евросоюз и НАТО

Киев, , 13:15 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала пакет поправок, закрепляющих в конституции Украины стремление в Евросоюз и НАТО, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 7 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«334 народных депутата поддержали инициативу президента Порошенко о внесении изменений в конституцию и закрепление курса Украины на ЕС и НАТО», — написала она.

Позже Геращенко добавила, что за это решение проголосовали 335 депутатов — у одного не сработала карточка при голосовании.

Напомним, закон дополнил преамбулу конституции Украины. Теперь в ней сказано о «европейской идентичности» украинцев и о «необратимости» евроатлантического курса Украины. Из конституции также изъят пункт, разрешающий размещать на территории Украины иностранные военные базы на основе договора аренды. Запрет на размещение иностранных военных баз остался в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель парламентской оппозиции Вадим Рабинович назвал данные поправки предвыборным трюком украинских властей. Он заявил, что ни в какие НАТО и ЕС Украину не берут.

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