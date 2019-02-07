В Британии рассказали о ходе расследования «дела Скрипалей»

Лондон, , 13:02 — REGNUM В Великобритании продолжается расследование и поиск новых подозреваемых по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает 7 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лондона.

«Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых («в отравлении»)», — сообщил собеседник агентства.

Таким образом в британской полиции прокомментировали сообщения британских СМИ о том, что третий участник «отравления» Скрипаля и его дочери, ранее не обнаруженный, после происшествия оставался еще несколько дней в Великобритании.

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