Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Британии рассказали о ходе расследования «дела Скрипалей»

Политика

Группа следователей работает над идентификацией любых других подозреваемых

Лондон, 7 февраля 2019, 13:02 — REGNUM  В Великобритании продолжается расследование и поиск новых подозреваемых по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает 7 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лондона.

«Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых («в отравлении»)», — сообщил собеседник агентства.

Таким образом в британской полиции прокомментировали сообщения британских СМИ о том, что третий участник «отравления» Скрипаля и его дочери, ранее не обнаруженный, после происшествия оставался еще несколько дней в Великобритании.

Читайте подробнее: Британские СМИ обнаружили нового «отравителя Скрипалей»

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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