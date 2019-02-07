«Куда ни глянь, везде украинцы»: Янукович сравнил Ростов-на-Дону с Донецком

Москва, , 13:01 — REGNUM Экс-президент Украины Виктор Янукович сравнил Ростов-на-Дону с родным Донецком. По его словам, гражданам Украины, проживающих в России, необходимо дать право голоса на грядущих выборах главы государства.

«Почему не открыть участки в Ростове, где полным-полно украинцев, где я иногда выхожу прогуляться по улицам, как будто я иду в Донецке, всем «здрасьте-здрасьте». Это Ростов сегодня, реально, куда ни глянь, везде украинцы в Ростове. Почему бы не открыть участки, почему бы не проявить доброжелательность к людям. Они волнуются о будущем детей, мечтают вернуться на родную землю», — сказал Янукович на пресс-конференции 6 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что Янукович считает, что действующий глава государства Пётр Порошенко не имеет шансов быть избранным на второй срок на предстоящих президентских выборах. По его словам, нынешний украинский лидер — «не государственник, а бизнесмен».

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